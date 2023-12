Modello Baleari per i voli: Adiconsum Sardegna boccia la Giunta Solinas

“Tanto ci si è battuti, tante menti hanno sfornato idee diverse che, alla fine, la montagna partorì il topolino”. La proposta della Giunta, comunicata durante una conferenza stampa indetta dall’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e il presidente Christian Solinas, non piace all’Adiconsum Sardegna che boccia i contributi varati dalla Regione per alcune categorie di passeggeri in tema di trasporto aereo.

“Con un intricato sistema “Modello Baleari” si prospettano coperture regionali per restituire (dopo l’acquisto e non su tutte le tratte) cifre comprese tra i 25 e i 75 euro e solo ai passeggeri under 25 e over 64“. Insomma, secondo Adiconsum: “Si vuol creare un intricato sistema per fare piccoli sconti a una parte della popolazione”.

“Saremmo curiosi di capire – conclude Adiconsum – i criteri con cui sono state selezionate queste fasce di popolazione trascurando i redditi, ma soprattutto saremmo curiosi di capire perché, anziché ragionare seriamente su soluzioni organiche, si cerchino fantasiose soluzioni tampone che hanno già fallito in altre regioni d’Europa”.