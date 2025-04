Mobilità, a Cagliari altri 250 monopattini elettrici in sharing: flotta a quota 500

Cresce e migliora a Cagliari il servizio di monopattini in condivisione che ora raggiungono quota 500. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per una città sempre più sostenibile e attenta alla qualità della vita dei cittadini, e migliora il servizio di monopattini elettrici in sharing con un nuovo operatore internazionale, Dott, presente in numerose città italiane ed europee che si aggiunge un operatore, Freedom, già attivo nel territorio cittadino,

A partire da, oggi, mercoledì 9 aprile 2025, saranno quindi a disposizione della cittadinanza, dei visitatori e dei turisti altri 250 monopattini elettrici, che potranno essere utilizzati per spostamenti all’interno del capoluogo sardo in modo ecologico, sicuro e nel pieno rispetto del Codice della Strada.

“L’Amministrazione è in prima linea per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per le cittadine e i cittadini. L’avvio del servizio di monopattini in condivisione va in questa direzione, permettendo a tante e tanti di spostarsi senza utilizzare l’auto, con un mezzo non inquinante e leggero”, ha rimarcato il sindaco Massimo Zedda.

Anche l’attivazione di questo servizio di sharing aggiuntivo è il risultato di una procedura di selezione pubblica, al termine della quale Dott è stata autorizzata a operare nel territorio comunale per un periodo di 3 anni, diventando così il primo operatore internazionale di micromobilità a investire direttamente nel capoluogo sardo.

Per Vittorio Gattari, direttore delle Relazioni istituzionali di Dott, “questo investimento rafforza l’impegno di Dott nel contribuire allo sviluppo e alla mobilità sostenibile della Sardegna. Siamo già presenti anche nel vicino Comune di Quartu Sant’Elena e prevediamo ulteriori investimenti nella regione. Siamo entusiasti di portare finalmente la nostra innovativa soluzione di mobilità a Cagliari e auspichiamo in una collaborazione proficua con l’Amministrazione comunale e tutto il tessuto socio-economico cittadino”.

Il servizio è organizzato in modalità “one way”, consentendo agli utenti di prelevare e riconsegnare i monopattini in uno dei 250 spazi sosta dedicati, dislocati strategicamente lungo le principali strade e piazze della città, individuati in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Tali aree sono visibili tramite l’app Dott, garantendo ordine e decoro urbano.

I monopattini Dott sono dotati di tecnologie avanzate per assicurare la massima sicurezza durante l’utilizzo: indicatori di direzione conformi alla normativa vigente, luci sempre attive, freni anteriori, posteriori ed elettronici, sospensioni e ruote maggiorate per una guida stabile, oltre a un supporto per smartphone per favorire l’utilizzo sicuro dell’app.

Ogni veicolo è inoltre equipaggiato con un sistema di geolocalizzazione, che permette di regolare automaticamente la velocità massima (fino a 20 km/h) e di impedire il termine del noleggio in aree non autorizzate. A tutela del corretto utilizzo, viene anche richiesto di scattare una foto al termine del parcheggio.

Per accedere al servizio è necessario essere maggiorenni, scaricare l’app Dott da App Store o Play Store e completare la registrazione. L’app fornisce anche promemoria sulle regole di utilizzo, tra cui l’obbligo di usare le piste ciclabili, evitare i marciapiedi e parcheggiare in modo corretto.

In occasione del lancio, Dott offre a tutti i nuovi utenti la possibilità di effettuare una prima corsa gratuita di 20 minuti inserendo il codice promozionale “freedom” nella sezione dedicata dell’app.

“Con questa implementazione che porta a 500 il numero dei monopattini in condivisione, – spiegano dal Comune – l’Amministrazione comunale di Cagliari rinnova, dunque, il proprio impegno per una mobilità urbana più efficiente, moderna e rispettosa dell’ambiente, promuovendo soluzioni alternative all’uso dell’automobile e contribuendo a rendere Cagliari una città sempre più vivibile e sostenibile”.