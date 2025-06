Minaccia di bruciare il letto della nonna per avere denaro: 26enne arrestato a Bari Sardo

Minacce, violenza e una scena da incubo nella casa di un’anziana a Bari Sardo. È finito in arresto un 26enne bariese che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe tentato di estorcere denaro alla propria nonna con minacce sempre più gravi, culminate nella volontà di appiccare il fuoco alle lenzuola del letto della donna.

Il fatto è avvenuto nella mattinata del 19 giugno 2025. I Carabinieri delle Stazioni di Bari Sardo e Tortolì, intervenuti su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Compagnia di Lanusei, hanno trovato l’anziana in evidente stato di pericolo. Il nipote, non riuscendo a ottenere il denaro che pretendeva, avrebbe minacciato di dare fuoco alla stanza della nonna, passando immediatamente dalle parole ai fatti e rincorrendola perfino fuori casa. Solo l’intervento dei militari ha evitato conseguenze peggiori.

Il giovane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di tentata estorsione aggravata. Dagli accertamenti è emerso che il 26enne non era nuovo a comportamenti violenti in famiglia: già dal maggio 2023 risultava protagonista di episodi di aggressività, culminati il 14 giugno scorso con una denuncia da parte del padre 50enne per maltrattamenti in famiglia. A seguito di quella denuncia, era già stato attivato il protocollo “Codice Rosso”, dedicato alla tutela delle vittime di violenza domestica.

Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito nel carcere di Lanusei, in attesa dell’udienza di convalida tenutasi il 20 giugno. Il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.