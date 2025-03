Migliaia di persone a Oristano per la Sartiglia: centrate 18 stelle

Oristano si è vestita a festa ieri per la prima giornata della Sartiglia 2025, la storica giostra equestre che ha richiamato migliaia di turisti e appassionati. Per la Sartiglia dei Contadini, su Componidori Diego Pinna ha dato vita a una giornata memorabile, all’insegna della tradizione e dello spettacolo.

Dalla mattina, mentre piazza Eleonora era teatro del bando, che annunciava la nuova edizione della Sartiglia, e della vestizione di Eleonora d’Arborea, in un’altra zona della città si compiva il destino di Diego Pinna. La sua lunga giornata è iniziata con la suggestiva cerimonia della vestizione, ospitata come da tradizione nella sede del Gremio di San Giovanni in via Aristana. Le massaieddas Nicole Unter e Angelica Pinna, sotto l’attenta guida della massaia manna Stefania Pinna, hanno accompagnato la trasformazione di Diego Pinna nel Componidori, colui che per un giorno diventa il protagonista assoluto della Sartiglia e della città. I riti che si tramandano da secoli si sono ripetuti accompagnati dai tipici suoni dei tamburini e dei trombettieri e sotto l’occhio vigile del presidente Gabriele Pinna.

Il momento in cui la maschera è stata posata sul volto di Diego Pinna è stato il più intenso ed emozionante. Ha preceduto solo di pochi minuti quello in cui il capocorsa è salito sul suo destriero, Eterna, e ha lasciato la casa del Gremio per guidare il corteo di 120 cavalieri in via Duomo, dove, davanti alla Cattedrale di Santa Maria e tra due ali di folla, si è svolta la corsa alla stella.

La sfida è stata aperta dal tradizionale triplice incrocio delle spade, seguito dalle discese dei cavalieri che hanno infiammato il pubblico.

Al termine di 87 discese, sono state centrate 18 stelle. Il primo successo è stato firmato da Pietro Putzulu, seguito da un entusiasmante susseguirsi di centri messi a segno da Salvatore Pau, Danilo Casula, Luca Figus, Fabio Chessa, Michael Casula in sella a Peter Pan, e dal veterano Paolo Pippia. La prima stella rosa della giornata è stata conquistata da Ilaria Rosa alla 37esima discesa. Hanno poi proseguito la serie vincente Gianluca Manunza, Francesco Serra, Luigi Iriu, Giancarlo Melis, Federico Misura, Salvatore Montisci, Giorgia Madeddu (seconda amazzone a fare centro), Gianluca Russo e Nicola Figus. L’ultima stella è arrivata con Marco Pau, che ha chiuso il conteggio a 18.

Non è stato fortunato Su Componidori, che non è riuscito a infilzare la stella con la spada né con su stoccu. Tuttavia, la sua spettacolare remada ha emozionato il pubblico e suggellato la conclusione della corsa alla stella in via Duomo.

Il corteo si è quindi spostato in via Mazzini per la corsa delle pariglie, un momento atteso con trepidazione dagli spettatori. Purtroppo, l’ora tarda e la scarsa illuminazione hanno impedito a 12 terzetti di esibirsi, ma le evoluzioni eseguite hanno comunque lasciato il pubblico senza fiato. Tra le più spettacolari, i ponti volanti di Casula-Volturo-Pau e Misura-Concas-Rosa, il tre su tre con le selle in mano di Iriu-Vacca-Mele e le incredibili acrobazie di Serra-Serra-Mugheddu, Tuveri-Pomogranato-Carta, e molte altre.

La prima giornata della Sartiglia 2025 si chiude con il consueto entusiasmo e la magia di una tradizione che continua a emozionare. L’appuntamento è ora per la seconda giornata, che vedrà protagonisti il Gremio dei Falegnami e un nuovo spettacolo di abilità e passione equestre. Prima però, domani, spazio ai bambini con la Sartigliedda organizzata dalla Pro Loco.