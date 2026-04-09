Meteo, ultimi giorni di sole: da sabato nuvole e pioggia. E ritorna il maestrale

Dalla prossima settimana precipitazioni a carattere intermittente su gran parte dell’Isola e temperature in diminuzione.

Il bel tempo che ha caratterizzato il periodo pasquale e questa settimana ha i giorni contati. Da domenica, infatti, è previsto un aumento dell’instabilità.

Come spiega il meteorologo Alessandro Gallo, “L’alta pressione di origine subtropicale che ha garantito bel tempo e temperatura sopra la media di stagione su gran parte della penisola tende ad abbandonare il Mediterraneo nel fine settimana. Il minimo isolato sul settore nord occidentale del continente africano risale sulle Baleari e Mar di Sardegna. Il minimo”, aggiunge, “che nel corso del fine settimana tende ad essere ripreso dalla vasta saccatura che dal nord atlantico scivola sullo stivale”.



“Nella nostra isola, salvo deboli velature per venerdì, la copertura nuvolosa sarà più compatta ed estesa per sabato con le prime piogge attese dalla tarda mattina-primo pomeriggio di domenica. I venti”, aggiunge il meteorologo, “soffieranno dai quadranti orientali/sud orientali con le temperature che, su entrambe i valori, registreranno una lieve diminuzione”.



“Nella tendenza per la prossima settimana, il minimo atlantico entra in dinamica su tutta la penisola; sulla nostra isola si ripresenta il maestrale, localmente da moderato a forte con raffiche nelle coste esposte, precipitazioni a carattere intermittente su gran parte dell’Isola e temperature minime e massime in diminuzione”.