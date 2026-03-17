Medici di base, allarme nell’Isola: 231 in pensione entro il 2028. Numero ridotto del 40 per cento in 6 anni

Secondo il report della Fondazione Gimbe il calo è molto maggiore rispetto alla media italiana del 14%. Pochi iscritti ai corsi di medicina generale.
In Sardegna, entro il 2028, saranno 231 i medici di medicina generale che raggiungeranno l’età di pensionamento. Un dato che si inserisce in un quadro già critico per la sanità territoriale dell’isola. Secondo un’analisi della Fondazione Gimbe, tra il 2019 e il 2024 il numero dei medici di base in Sardegna è diminuito del 40,3%, un calo molto più marcato rispetto alla media nazionale, ferma al 14,1%. Una fotografia che evidenzia le difficoltà del sistema e le criticità legate anche alle regole di accesso e inserimento dei medici nel Servizio sanitario nazionale.
Attualmente, nell’Isola, il numero medio di assistiti per ciascun medico è di 1.384 pazienti, sostanzialmente in linea con la media italiana (1.383). Tuttavia, prendendo come riferimento il rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti, la stima di Gimbe indica che al 1° gennaio 2025 in Sardegna mancavano 143 medici di medicina generale. Una carenza che rischia di aggravarsi ulteriormente. Nel 2025, infatti, i candidati al concorso nazionale per il corso di formazione in medicina generale sono stati inferiori ai posti disponibili, con un deficit di tre partecipanti rispetto alle borse finanziate (-5%), in controtendenza rispetto al dato nazionale, che registra invece un surplus medio del +26%.