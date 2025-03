Maxi-operazione contro la pedopornografia, in Sardegna tre arresti e una denuncia

Un 40enne di Nuoro in carcere, un professionista 74enne di Cagliari ai domiciliari, un 69enne del Cagliaritano anche lui ai domiciliari e un altro denunciato in Ogliastra. E’ il bilancio dell’operazione contro la pedopornografia online, denominata “Cerbero”. Le indagini, condotte dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) in collaborazione con la no-profit Child Rescue Coalition, hanno portato all’identificazione di alcuni utenti in Sardegna coinvolti nella condivisione e nel download di immagini e video di pornografia minorile.

I decreti di perquisizione personale e informatica, emessi dalla Procura della Repubblica di Cagliari, sono stati eseguiti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari con il supporto delle sezioni provinciali di Nuoro e Sassari. Durante le perquisizioni, è stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Si parla di 700mila file sequestrati a uno degli indagati.

Le persone indagate, di età compresa tra i 40 e i 74 anni, includono due pensionati, un commerciante e un allevatore. L’operazione ha anche portato alla scoperta di una piattaforma web sconosciuta utilizzata per la diffusione di questo materiale, come sottolineato dal dirigente della Polizia Postale, La Bella.