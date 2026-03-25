Maxi operazione anti droga, sequestrati beni per 8 milioni. Indagato il complice del boss evaso da Badu ‘e Carros

Sono ancora in corso le indagini preliminari su un maxi giro di droga scoperto nel Cagliaritano: l’operazione “Polo Ovest” ha permesso di scoprire un potente traffico di sostanze stupefacenti che avrebbe procurato guadagni illeciti fino a otto milioni di euro.

La Direzione investigativa antimafia, in esecuzione di un decreto del Gip del Tribunale di Cagliari, ha sequestrato ieri immobili, auto e moto, conti correnti, terreni e società a cinque soggetti che avrebbero organizzato un giro d’affari tra la Sardegna e la Penisola: i carabinieri hanno ricostruito il passaggio di grandi quantità di denaro che si ritiene siano frutto delle attività illecite.

Gli inquirenti hanno ricostruito anche il sistema usato per mascherare i proventi illeciti: investimenti ingenti e intestazioni fittizie ad altri soggetti che avrebbero prestato il proprio nome per mascherare la reale proprietà di beni mobili e immobili. Tra gli indagati vi sarebbe uno dei complici che avrebbe aiutato il boss pugliese Marco Raduano nella sua rocambolesca fuga dal carcere nuorese Badu ‘e Carros.



Il sequestro ha riguardato beni per un importo di 8 milioni di euro pari ai guadagni illeciti: sono stati bloccati cinque immobili, dieci tra autoveicoli e motoveicoli, cinque società (di cui una con sede legale all’estero), diversi terreni e 12 conti correnti.