Mater Olbia, Liverana Lauretti a nuova primaria dell’Unità Operativa di Neurochirurgia

Il Mater Olbia Hospital annuncia la nomina della professoressa Liverana Lauretti a nuova primaria dell’Unità Operativa di Neurochirurgia.

Professionista con una solida esperienza accademica e clinica, formatasi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, la professoressa Lauretti giunge in Sardegna da Roma, dove il suo più recente incarico è stato come Responsabile dell’UOS Tumori cerebrali presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Ha eseguito, negli anni, oltre 4000 interventi chirurgici, tra cui più di 700 approcci trans-sfenoidali, 800 craniotomie e 900 interventi sul sistema nervoso periferico.

Oltre alla pratica clinica, che svolge con grande spirito d’innovazione, la nuova Primaria è ricercatrice e professoressa aggregata presso il Dipartimento di Neuroscienze – Sezione di Neurochirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore dove concentra l’attività di studio su rigenerazione del sistema nervoso centrale e periferico, ricerca oncologica e malattie neurodegenerative. Collabora inoltre a una ricca serie di progetti nazionali con l’Istituto Superiore di Sanità e il CNR.

“La Ricerca è fondamentale, non soltanto in ambito oncologico (tumori primitivi e secondari del Sistema Nervoso Centrale e Periferico e della regione Ipotalamo-Ipofisaria), ma anche come strumento per esplorare nuove frontiere nella rigenerazione del Sistema Nervoso. Sono certa che al MOH, insieme ai colleghi delle discipline correlate come Neurologia, Neuroradiologia, Radioterapia, Neuroriabilitazione e Endocrinologia, potremo rafforzare l’area delle neuroscienze, ampliando l’offerta dei trattamenti e diventando un punto di riferimento per un numero sempre più alto di pazienti e per la formazione dei nuovi medici specialisti,” ha dichiarato Lauretti.

Grazie a questo significativo passo nell’ambito della Neurochirurga, il Mater Olbia Hospital amplierà il ventaglio di patologie trattate, con particolare attenzione a tumori cerebrali e spinali, sia primari sia secondari, inclusi tumori ipofisari e patologie oncologiche del sistema nervoso periferico e patologie traumatiche del sistema nervoso.