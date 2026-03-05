Marina, militare morto dopo trent’anni di esposizione all’amianto sulle navi: arriva il risarcimento dal Tribunale di Tempio

Per lunghi periodi, mentre si trovava imbarcato sulle navi della Marina Militare, il sottufficiale Enrico Laudati è stato esposto alle fibre di amianto senza adeguate protezioni. Solo dopo una lunga battaglia legale intrapresa dalla moglie Santa e dal figlio Ivano, residenti a La Maddalena, l’uomo è stato riconosciuto come una vittima del dovere.

Laudati, infatti, ha servito lo Stato Italiano per oltre trent’anni. Molto anni dopo la fine del servizio si è ammalato e nel 2011, all’età di 74 anni, è morto a causa della malattia che ora il Tribunale di Tempio Pausania ha ricollegato alla sua esposizione alle fibre di amianto presenti nelle unità navali costruite negli anni in cui questo materiale veniva utilizzato e in cui il sottoufficiale ha prestato servizio.



Così ai familiari è stato riconosciuto il diritto all’adeguamento dell’assegno vitalizio allo stesso importo di quello delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata superando ogni disparità di trattamento tra categorie di servitori dello Stato colpiti nello svolgimento del proprio dovere.

Il giudice ha accolto il ricorso presentato dagli eredi del militare, condannando il Ministero della Difesa al pagamento delle differenze economiche maturate a partire dalla morte del militare. Per la famiglia si tratta di un aumento di circa 242 euro che porta l’assegno a 500 mensili, con arretrati stimati intorno ai 60mila euro.

“È una decisione importante perché ristabilisce un principio di giustizia e di civiltà e supera una discriminazione che non era più tollerabile. Il dettato costituzionale dell’uguaglianza impone che tutte le vittime colpite nell’adempimento del proprio dovere siano trattate allo stesso modo – commenta Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto e legale della famiglia del militare che ha sottolineato -. Le famiglie di queste vittime hanno già pagato un prezzo altissimo con la perdita dei loro cari e meritano non solo il riconoscimento dei diritti, ma anche la vicinanza e il sostegno concreto dello Stato”.