Manifestazioni pro-Palestina e antifasciste a Cagliari, 91 persone indagate

La Procura di Cagliari chiude le indagini su cortei pro Palestina e le tensioni legate alla manifestazione promossa dal Blocco studentesco legato a Casapound. Contestati blocchi stradali, mancato preavviso e resistenza aggravata.

Sono 91 le persone destinatarie degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari emessi dalla Procura della Repubblica di Cagliari, al termine di due attività investigative condotte dalla Digos di Cagliari. Il primo filone riguarda 72 indagati per i fatti avvenuti tra settembre e ottobre 2025, in occasione della mobilitazione cittadina a sostegno della causa palestinese. Il secondo coinvolge 19 persone in relazione agli scontri del primo novembre 2025, durante una manifestazione promossa dal movimento Blocco studentesco, a cui si è contrapposto un corteo del Coordinamento antifascista locale. Le indagini si concentrano sulle iniziative di protesta svoltesi il 22 settembre, il 3 e il 4 ottobre, nel contesto delle mobilitazioni legate alla partenza della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza e al suo blocco, avvenuto il primo ottobre.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, accanto a manifestazioni partecipate da migliaia di cittadini e svoltesi nella quasi totalità dei casi senza alcuna criticità, si sarebbe registrata la presenza – si legge in una nota diffusa dalla polizia di Stato – di “gruppi ritenuti riconducibili all’area antagonista locale più radicale. Gruppi che, facendo proprio lo slogan “blocchiamo tutto” – prosegue la nota – avrebbero dato vita a cortei non preavvisati o avrebbero deviato dai percorsi comunicati all’Autorità di pubblica sicurezza”. Nel corso delle tre giornate si sarebbero verificati blocchi stradali su arterie cittadine strategiche, con ripercussioni sulla mobilità urbana e sui servizi pubblici essenziali, oltre a momenti di tensione e contrapposizione con le forze dell’ordine.

Attraverso l’analisi delle immagini acquisite e il lavoro della polizia scientifica, la Digos ha identificato 72 persone ritenute, allo stato delle indagini, coinvolte nei fatti. L’attività investigativa avrebbe inoltre evidenziato “modalità operative ricorrenti, che farebbero ipotizzare azioni preordinate e coordinate finalizzate a creare turbative dell’ordine pubblico”. Nell’avviso di conclusione delle indagini vengono ipotizzate, a vario titolo, la violazione dell’articolo 18 del Tulps per mancato preavviso della manifestazione, l’interruzione e il turbamento del servizio di trasporto pubblico, il blocco stradale e la resistenza aggravata.

Il secondo avviso di conclusione delle indagini riguarda 19 indagati per quanto accaduto il primo novembre nel corso della manifestazione promossa da Blocco studentesco, associazione di ispirazione neofascista filiazione diretta di Casapound, alla quale avevano partecipato circa 120 persone. Parallelamente, circa 250 appartenenti al Coordinamento antifascista si erano radunati in Piazza Garibaldi per una manifestazione di segno opposto, non preavvisata ai sensi dell’articolo 18 del Tulps.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la testa del corteo antifascista – composta da diversi soggetti travisati e armati di aste di legno – avrebbe ignorato l’ordine di scioglimento intimato dal dirigente del servizio di ordine pubblico, avanzando nel tentativo di raggiungere la manifestazione avversaria e lanciando bottiglie di vetro e altri oggetti contundenti contro i reparti schierati a protezione. Nonostante i tentativi di forzare gli sbarramenti, l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe impedito il contatto tra i due gruppi, consentendo lo svolgimento della manifestazione regolarmente preavvisata senza ulteriori criticità. Anche in questo caso, grazie all’analisi delle riprese effettuate sul posto, sono stati identificati 19 soggetti ritenuti appartenenti al gruppo antifascista. Le ipotesi di reato contestate riguardano la violazione dell’articolo 18 del Tulps e la resistenza aggravata.