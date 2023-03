Mancano medici oculisti a Ozieri e ad Alghero, reparti ospedalieri a rischio chiusura

Una grave carenza di personale medico nei reparti di Oculistica degli ospedali di Ozieri e Alghero. Per questo motivo stamattina tutti i consiglieri di opposizione in Consiglio regionale – primo firmatario Daniele Cocco (dell’Alleanza Verdi Sinistra) – hanno presentato una interrogazione. “Le liste di attesa per gli interventi chirurgici e per le prestazioni di diagnostica strumentale sono diventate lunghissime – denuncia il consigliere -, con ritardi insostenibili specialmente per i pazienti già in cura e per le urgenze”.



Nelle due unità operative di Oculistica di Alghero e Ozieri lavorano solo sei medici – compreso un unico direttore per entrambe le strutture – a fronte di un organico di 13 medici specialisti del 2020. “Stiamo assistendo ad una lenta e inesorabile agonia dell’assistenza oculistica nelle piccole sedi territoriali, che a breve porterà all’inevitabile depotenziamento dei servizi sanitari

attualmente erogati con la concreta possibilità di chiusura degli ambulatori specialistici

territoriali. La carenza di medici è dovuta sia al blocco del turnover del personale sanitario andato in quiescenza in questi ultimi anni e non sostituito ma anche, in maniera incomprensibile e molto discutibile, da una scelta dei vertici dell’Ares Sardegna e delle Asl/Aou regionali di autorizzare il trasferimento del personale sanitario dalle strutture periferiche alle strutture maggiori”. Con l’interrogazione i consiglieri chiedono al presidente della Regione e l’assessore alla Sanità di porre fine a questa emergenza con l’immediata assunzione di nuovo personale.