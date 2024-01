Mamoiada festeggia una nuova centenaria. E i carabinieri celebrano con lei

Un giorno di grandi festeggiamenti a Mamoiada per la signora Anna Maria Nieddu, che oggi ha compiuto cento anni. Per l’occasione i carabinieri le hanno fatto visita per farle gli auguri e consegnarle in omaggio il calendario storico dell’Arma 2024.

La nuova centenaria barbaricina è nata nel 1924. Ha voluto che alla sua festa fossero presenti i carabinieri della Stazione di Mamoiada, che sono stati felici di bussare alla sua porta e partecipare all’evento. “L’Arma, partecipe delle vicende che caratterizzano la comunità in cui è chiamata ad operare, ha voluto così manifestare la propria vicinanza in occasione di questa giornata speciale”, scrivono i militari in una nota.