Mamoiada archivia il Carnevale 2026: presenze in crescita e traino forte all’economia del paese

Dal fuoco di Sant’Antonio alla pentolaccia finale, bilancio positivo per il paese. Il sindaco Barone: “Dieci anni di lavoro per una crescita sociale ed economica concreta”

Mamoiada archivia il Carnevale 2026 con un bilancio definito “più che positivo”. Le presenze, numerose e distribuite lungo tutto il periodo festivo, erano iniziate già il 16 e 17 gennaio con i fuochi di Sant’Antonio e si sono protratte fino alla pentolaccia conclusiva. Il paese ha confermato la propria capacità di attrazione, trasformando ancora una volta la piazza in un’agorà dove incontrarsi, ballare e vivere la tradizione in maschera.

“L’organizzazione del Carnevale 2026 è stata sicuramente tra le più impegnative e faticose degli ultimi anni, sia dal punto di vista amministrativo che logistico. Quest’anno si conclude un ciclo organizzativo iniziato nel 2016: un percorso lungo dieci anni che ha voluto contribuire in maniera concreta sul proseguo di un cammino basato sulla crescita sociale ed economica della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Luciano Barone.

Secondo il primo cittadino, il Carnevale è diventato un elemento centrale di un sistema più ampio. “Non siamo una semplice aggregazione di individui, ma una comunità viva e dinamica, capace di fare sistema, strutturando potenti attrattori culturali che garantiscono un flusso costante di visitatori”. Un ritorno che si traduce in crescita del settore ricettivo, aumento dei punti ristoro e diversificazione dell’offerta. Oggi il Carnevale si inserisce in un tessuto imprenditoriale locale che comprende ricettività, ristorazione e produzioni agroalimentari di pregio, accanto a un comparto vitivinicolo d’eccellenza. Nel paese operano almeno undici attività tra pizzerie e ristoranti aperte tutto l’anno, mentre le cantine hanno progressivamente ampliato anche l’offerta turistica.

Barone ha richiamato anche il lavoro culturale costruito nell’ultimo decennio: la continuità degli eventi, il Museo delle Maschere Mediterranee e il riconoscimento Unesco delle Domus de Janas di Istevene. “Un’attività che trova nei nostri ambasciatori d’eccellenza – i Mamuthones e gli Issohadores – i suoi interpreti più autentici, figure che raccontano nel mondo la storia di una comunità che resiste e si rinnova”.

In questo contesto si inserisce il nuovo corso del Museo, che nel 2025, dopo un anno di chiusura, ha riaperto con un’offerta rinnovata superando le 23mila presenze. Durante il Carnevale si è registrato un boom di visitatori: oltre tremila ingressi tra sabato, domenica e martedì grasso. Per Mamoiada, il Carnevale resta identità e prospettiva. “Continuiamo su questa strada, con umiltà e ambizione – ha concluso Barone – custodendo le nostre radici e rafforzando la capacità di innovare. Il lavoro fatto finora non è un punto di arrivo, ma una base solida da cui ripartire”.