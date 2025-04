Maltempo, Pasquetta sotto pioggia e temporali nel sud Sardegna

Come previsto pioggia e temporali sono arrivati questa mattina in diverse zone del sud della Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso per oggi un’allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico, partita alle 3 che proseguirà fino alle 21 di oggi , nelle aree del Sulcis-Iglesiente e del Campidano, dove sono previste precipitazioni abbondanti.

In particolare, nel territorio di Pirri, quartiere di Cagliari frequentemente soggetto ad allagamenti, la Protezione civile comunale ha diramato un avviso specifico invitando i cittadini a non lasciare i veicoli parcheggiati in alcune vie considerate a rischio.

Le strade interessate sono: via Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e relative traverse, via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Per prevenire danni ai veicoli, il Comune ha messo a disposizione il parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, dove sarà possibile trasferire temporaneamente le auto.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti meteo e gli avvisi ufficiali.