Maltempo nell’Isola: nuova allerta per piogge, vento forte e mareggiate

È ancora allerta maltempo nell’Isola. La Protezione civile regionale ha emesso due nuovi avvisi di condizioni meteo avverse per piogge abbondanti, forte verto e pericolo mareggiate. Il primo è un’allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle Iglesiente e Campidano; e sempre di criticità ordinaria per rischio idrogeologico sull’area di Flumendosa Flumineddu, sino alla mezzanotte di mercoledì 1 marzo.

Il secondo riguarda precipitazioni e forte vento, ed è valido dalle 21 del 28 febbraio alle 21 di mercoledì 1 marzo. “Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati localmente elevati in particolare sulla Sardegna meridionale – si legge nel bollettino -. Inoltre nella prima parte della giornata di domani saranno possibili, sulle coste meridionali dell’isola, venti localmente forti con raffiche fino a burrasca dai quadranti meridionali in successiva rotazione da nord-ovest”. Intanto il Comune di Cagliari ha diffuso un comunicato in cui si invita la cittadinanza di evitare di parcheggiare nelle zone a rischio allagamento a Pirri: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale “G. Sicbaldi” di via Roberto Pisano.