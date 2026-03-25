Maltempo nell’Isola, è allerta meteo per il vento: maestrale anche a 90 chilometri orari

25 Marzo 2026
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Avviso della Protezione civile: venti in estensione, calo delle temperature e possibili nevicate sopra gli 800 metri.

La Sardegna si prepara a essere investita da una nuova ondata di maltempo. Fino a tutta la giornata di giovedì 26 marzo, l’Isola sarà sferzata da venti forti di maestrale, con raffiche che potranno raggiungere i 90 km/h lungo le coste più esposte.

I venti, inizialmente attesi nel settore settentrionale già dalla tarda serata di oggi, si estenderanno progressivamente a tutto il territorio regionale nel corso della giornata di domani. Per questo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate.

Contestualmente è previsto anche un calo deciso delle temperature, con possibili precipitazioni, anche a carattere nevoso, oltre gli 800 metri di quota.

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