Maltempo nell’Isola, è allerta meteo per il vento: maestrale anche a 90 chilometri orari

Avviso della Protezione civile: venti in estensione, calo delle temperature e possibili nevicate sopra gli 800 metri.
La Sardegna si prepara a essere investita da una nuova ondata di maltempo. Fino a tutta la giornata di giovedì 26 marzo, l’Isola sarà sferzata da venti forti di maestrale, con raffiche che potranno raggiungere i 90 km/h lungo le coste più esposte.
I venti, inizialmente attesi nel settore settentrionale già dalla tarda serata di oggi, si estenderanno progressivamente a tutto il territorio regionale nel corso della giornata di domani. Per questo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate.
Contestualmente è previsto anche un calo deciso delle temperature, con possibili precipitazioni, anche a carattere nevoso, oltre gli 800 metri di quota.