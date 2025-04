Maltempo in Sardegna, è allerta meteo: piogge anche molto intense, ecco le zone coinvolte

Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile della Sardegna ha emesso per la giornata di mercoledì 16 aprile 2025 un avviso di allerta meteo che interesserà diverse aree dell’Isola. L’allerta sarà attiva dalle ore 12:00 alle 23:59 e riguarderà principalmente il rischio idrogeologico e idraulico, in seguito alle piogge diffuse previste a partire dalle ore centrali della giornata.

In base al bollettino diffuso oggi, la situazione è così delineata: allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico nelle zone di Iglesiente e Campidano; allerta arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico nelle aree di Montevecchio Pischinappiu e Tirso; allerta gialla (criticità ordinaria) sia per rischio idrogeologico che idraulico nei territori di Flumendosa-Flumineddu e Gallura; area del Logudoro: qui si registra la situazione più complessa, con un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico.

L’allerta si basa sull’avviso di avverse condizioni meteorologiche emesso il 15 aprile (prot. n. 13088), in cui si evidenzia la possibilità di piogge diffuse a carattere stratiforme. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale e settentrionale della Sardegna, dove si potrebbero registrare cumulati localmente molto elevati nell’arco delle 24 ore.

La Protezione civile invita la popolazione a prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari nelle zone interessate e seguire gli aggiornamenti sul sito della Regione e dei comuni coinvolti.