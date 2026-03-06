Maltempo in Sardegna, allerta meteo per piogge e temporali: ecco le zone coinvolte

Allerta arancione nel sud della Sardegna, codice giallo in altre aree.
Piogge e temporali in arrivo sulla Sardegna, con un peggioramento delle condizioni meteo atteso nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle 21 di ieri fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 6 marzo.
L’avviso prevede allerta arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico nelle zone della Sardegna meridionale e centro-orientale. Codice giallo per rischio idrogeologico è invece previsto nella Sardegna centro-occidentale, mentre nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano l’allerta è arancione per rischio idrogeologico.
Secondo il bollettino meteo, dalle prime ore di oggi è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla Sardegna sud-occidentale, con fenomeni in progressiva estensione al resto dell’isola.
Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali isolati, con cumulati generalmente moderati ma localmente elevati soprattutto nelle zone meridionali e sud-orientali.
La componente temporalesca dovrebbe risultare meno significativa rispetto alle precipitazioni diffuse di tipo stratiforme, con i fenomeni più intensi previsti tra la mattina e il pomeriggio di venerdì. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, un’attenuazione delle piogge è attesa a partire dalla serata.