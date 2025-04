Mail Boxes Etc. si espande in Sardegna e cerca nuove figure professionali

Mail Boxes Etc. (“MBE”), parte del Gruppo Fortidia valuta la possibilità di aprire nuove sedi nell’Isola. “La Sardegna – spiega l’azienda in una nota – è una regione in forte espansione, con un panorama imprenditoriale dinamico, in particolare nei settori della logistica e dell’e-commerce. Attualmente, in Sardegna, sono presenti 4 Centri Servizi MBE (Tempio Pausania, Sassari, Alghero e Olbia) e un forte potenziale di crescita, con la possibilità di arrivare a circa 30 nuove aperture su tutta l’isola. Lo scenario di sviluppo è davvero vasto, offrendo opportunità significative per l’espansione e il consolidamento di una rete di servizi che risponde alle crescenti esigenze del mercato locale e internazionale. Il settore del franchising in Italia sta vivendo una crescita significativa, con un aumento del fatturato nel 2023 del 9,9%. (rispetto al 2022) * Il settore della logistica non è da meno, soprattutto grazie all’espansione dell’e-commerce, che rappresenta uno dei settori trainanti. Per questo Mbe è alla ricerca di nuove figure professionali in grado di cogliere le opportunità offerte da un marchio consolidato e conosciuto in tutto il mondo”.

Il Concessionario di Area è un Business Partner Mbe che avrà un ruolo cruciale nella gestione e nell’espansione della Rete Mbe in Sardegna. “Sarà responsabile dello sviluppo della Rete di franchisee, avviando un Centro Servizi pilota in una delle principali città sarde e coordinando l’intero processo di reclutamento e supporto ai nuovi imprenditori e alle nuove imprenditrici – spiegano -. Questa figura avrà il compito di costruire un forte legame con il mercato locale, diventando un punto di riferimento per le soluzioni logistiche e di spedizione nella regione”.

Altre figure fondamentali per la crescita di Mbe in Sardegna “saranno i nuovi Franchisee MBE che, supportati e guidati dal Business Partner Mbe – Concessionario di Area, avranno la possibilità di entrare nel mondo Mail Boxes Etc. beneficiando di un marchio globale consolidato e di un modello di business collaudato. Grazie alla formula imprenditoriale Mail Boxes Etc., potranno aprire e gestire singoli Centri Servizi, offrendo una gamma di soluzioni logistiche, spedizioni, marketing e stampa per PMI e clienti privati. I franchisee contribuiranno a coprire le aree strategiche della Sardegna, soddisfacendo la crescente domanda di servizi professionali per l’e-commerce e le piccole imprese. Per avviare e far crescere il proprio Centro i nuovi imprenditori riceveranno una formazione completa in tutte le aree aziendali (vendite, operazioni, marketing) e in tutte le fasi dello sviluppo. Questa espansione mira a consolidare la posizione di Mail Boxes Etc. in Sardegna, creando una Rete forte e capillare, in grado di rispondere alle diverse esigenze di aziende e cittadini”.

Di seguito il link con la ricerca:

https://www.mbe-franchising.it/notizie/espansione-mbe-sardegna