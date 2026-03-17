Macomer, la polveriera Cpr: tra incendi, tentati suicidi e proteste, la situazione è ormai al collasso

Una cinquantina di migranti in attesa del rimpatrio vive all’interno di una struttura che non riesce a garantire i livelli essenziali di tutela dei diritti umani

Un incendio, l’ennesimo, non molti giorni fa, scioperi della fame, proteste continue, stipendi non pagati, soprattutto, diritti negati: insomma, al Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) di Macomer la situazione è decisamente oltre il limite dell’umana sopportazione. Operatori, mediatori culturali e forze dell’ordine, oltre un centinaio di persone, raccontano una realtà sempre più critica. “Clima irrespirabile, mai visto prima”, si lascia sfuggire un operatore che, per ragioni comprensibili, vuole rimanere nell’anonimato.

Il Cpr, di fatto, dovrebbe essere una struttura destinata a trattenere migranti in attesa di rimpatrio, non detenuti che scontano una pena. Tuttavia, a sentire diversi testimoni, il confine con il sistema carcerario appare sempre più labile. “Molti ospiti preferirebbero tornare in carcere – racconta un mediatore – almeno lì conoscono la durata della pena e hanno più tutele”.

Le denunce nel corso di questi ultimi anni delle associazioni “No Cpr Macomer” e “LasciateciEntrare” hanno sortito diverse ispezioni e varie segnalazioni da parte di rappresentanti istituzionali (parlamentari ed europarlamentari in primis), ma chi lavora al centro sostiene che le condizioni ultimamente siano peggiorate di molto. Tra le criticità principali emerge quella legata al personale: alcuni operatori sono da mesi senza stipendio. «Si continua per senso di responsabilità, ma così non è sostenibile», riferisce l’anonimo.

A incidere anche la gestione delle forniture, in particolare del cibo, la cui qualità sarebbe diminuita a causa dei ribassi negli appalti. Sul piano sanitario, invece, gli operatori ridimensionano il tema dell’abuso di psicofarmaci, sottolineando piuttosto l’aumento di ospiti con fragilità psicologiche e dipendenze, spesso senza un adeguato supporto.

Il risultato è un crescente numero di episodi estremi: scioperi della fame, atti di autolesionismo, proteste e tentativi di suicidio. Tra questi, ha colpito il gesto di un giovane che ha tentato di impiccarsi mentre nel centro era presente una troupe televisiva, il segnale della disperazione che cerca visibilità.

Negli ultimi anni è cambiata anche la gestione della struttura. Un precedente tentativo di aprire il Cpr a collaborazioni con associazioni esterne, per introdurre attività sociali e culturali, non è mai stato realizzato. Da allora, il centro si è progressivamente chiuso. «Gli ospiti vengono trattati sempre più come detenuti, pur non avendo commesso reati».

A rafforzare questa percezione contribuiscono anche le nuove disposizioni normative: il trattenimento può durare fino a 18 mesi e una circolare ministeriale ha limitato ulteriormente le possibilità di accesso e ispezione da parte di parlamentari ed esperti. Parallelamente è aumentata la presenza delle forze dell’ordine, che però non nascondono il disagio. «Qui non ci sono criminali nel senso classico – spiega un agente – ma persone in fermo amministrativo. Questo crea un conflitto morale».

Un disagio condiviso anche dai mediatori culturali, spesso chiamati a interagire con persone provenienti dai loro stessi Paesi d’origine. «Ti trovi dentro un sistema che disumanizza», racconta uno di loro. Il dibattito sui Cpr resta acceso anche a livello nazionale, dove il governo punta a rafforzare e ampliare queste strutture, anche all’estero. I costi, intanto, sono rilevanti: nel caso di Macomer si stimano circa 52 mila euro annui per ogni ospite, pari a oltre 5 milioni di euro l’anno con cento presenze.

Di fronte a questo quadro, cresce la richiesta di un maggiore controllo da parte delle istituzioni locali e regionali. «Se lo Stato investe in questi centri – osserva un operatore – deve garantire condizioni dignitose». Intanto, dentro il Cpr, la quotidianità resta segnata da attese, tensioni e incertezza. «La cosa più difficile è la sensazione che tutto possa ancora peggiorare».