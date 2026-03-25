L’Uefa a Cagliari per fare il punto sul nuovo stadio. Ancora in corso le trattative tra società e Comune sul canone

L’obiettivo è verificare lo stato di avanzamento del progetto e capire se sarà possibile rispettare la tabella di marcia: pubblicare entro giugno il bando internazionale per l’assegnazione dei lavori e avviare il cantiere già dal prossimo anno.

La Uefa arriva a Cagliari per fare il punto sul nuovo stadio in vista degli Europei del 2032. Mercoledì 1 aprile il delegato per i preparativi della competizione, Michele Uva, sarà a Palazzo civico per un incontro con l’amministrazione comunale e il Cagliari calcio.

L’obiettivo è verificare lo stato di avanzamento del progetto e, soprattutto, capire se sarà possibile rispettare la tabella di marcia: pubblicare entro giugno il bando internazionale per l’assegnazione dei lavori e avviare il cantiere già dal prossimo anno.

Sul percorso pesa ancora il nodo del Piano economico finanziario (Pef), affrontato anche nell’ultima seduta del Consiglio comunale dall’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. Il documento rappresenta l’ultimo passaggio prima della gara pubblica, ma necessita di alcune correzioni che dovranno essere apportate dal club rossoblù. Alcuni punti sono stati definiti: c’è un’intesa sul diritto di superficie, che dovrà comunque passare dal voto dell’Aula, e sulla gestione dei parcheggi, che resterà pubblica. Resta invece aperta la questione del canone.

Il Cagliari calcio ha chiarito la propria posizione: non potrà sostenere un costo superiore ai 50mila euro annui, una cifra ritenuta in linea con quanto avviene in altri contesti. Su questo aspetto il confronto è ancora in corso e le parti stanno lavorando per trovare un equilibrio. Nel dibattito sono emerse anche alcune criticità legate all’aumento dei costi delle materie prime, considerate però secondarie rispetto agli altri nodi.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto da circa 30mila posti al posto del vecchio Sant’Elia. Il costo complessivo dell’opera è stimato intorno ai 220 milioni di euro, di cui circa 60 milioni di finanziamento pubblico.