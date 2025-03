Lotta agli incendi, esercitazione internazionale della Protezione civile: 500 operatori da sei paesi dell’Ue tra Nuoro, Orani e Mamoiada

Una esercitazione internazionale di Protezione civile si svolgerà dal 7 all’11 aprile nel Centro Sardegna, tra Nuoro, Orani e Mamoiada, e vedrà coinvolti circa 500 operatori provenienti da sei Paesi dell’Unione europea: Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Il progetto – Ita Eu Modex 2025 – è stato presentato questa mattina nella sede della direzione regionale della Protezione civile con la presidente della Regione, Alessandra Todde, l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, il direttore generale della Protezione civile, Mauro Merella, il coordinatore della Sezione logistica, Renato Boi, il viceprefetto vicario della Prefettura di Nuoro, Giorgio Collu, il direttore del Corpo forestale, Gianluca Cocco, il direttore regionale dei vigili del fuoco, Nicola Micele, il direttore generale dell’agenzia Forestas, Antonio Casula ed Emilio Garau, presidente della Prociv coordinamento Sardegna, associazione dei volontari di Protezione civile.

“Sono orgogliosa che finalmente un’iniziativa europea veda la Sardegna al centro e, soprattutto, veda al centro il Centro della Sardegna e Nuoro in particolare”, ha dichiarato Todde. “Affrontare il tema degli incendi boschivi in un contesto come questo è fondamentale – ha continuato -, ci permette di testare la capacità organizzativa e operativa della Sardegna, preparandoci a scenari che speriamo di non dover mai più affrontare, ma che comunque dobbiamo essere in grado di gestire”

“La scelta di Su Pinu, a Nuoro, come campo base ha un forte valore simbolico, è un luogo a cui tengo particolarmente, perché sarà la sede della futura Scuola Forestale, un progetto strategico per la tutela e la gestione del territorio”, ha concluso la presidente Todde.

È la prima volta che la Sardegna ospita un’esercitazione del cosiddetto Meccanismo unionale di Protezione civile, nato nel 2001 per fare fronte alle grandi emergenze a cui non si riesce a rispondere, se non con il supporto di un intervento internazionale. Ne fanno parte i 27 Paesi dell’Unione europea più altri 10 extra Ue. L’esercitazione, che non sarà aperta al pubblico per motivi di sicurezza, simulerà un grande incendio boschivo, compresa una parte in cui si sviluppa anche un incendio di interfaccia che comporterebbe rischi diretti per la popolazione.

“Abbiamo partecipato a un bando come Regione – ha affermato l’assessora Laconi – che ci siamo aggiudicati con un finanziamento di 200mila euro. Si tratta di un evento molto importante – ha aggiunto – perché ci consente di mettere a punto il sistema del Meccanismo unionale europeo della protezione civile, a cui anche noi, purtroppo, abbiamo dovuto ricorrere in occasione del tragico incendio del Montiferru del 2021, quando avemmo la necessità di far arrivare aiuti dall’estero. Questa esercitazione – ha spiegato – ci servirà per acquisire e certificare il nostro modulo di protezione civile unionale, in maniera tale da poter aiutare a nostra volta i Paesi europei che si dovessero trovare in difficoltà a causa di un’emergenza”.

Saranno sette i moduli, sei specializzati nella lotta al fuoco via terra provenienti da Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Slovacchia e Slovenia, e uno specializzato nel contrastare gli incendi con mezzi aerei, anche quest’ultimo proveniente dalla Grecia. Ogni modulo sarà autosufficiente, così come avviene in caso di una vera emergenza internazionale, e sarà composto da circa 50 operatori ciascuno, tra esperti in spegnimento ed esperti in logistica. Gli scenari dove i moduli potranno esercitarsi saranno sette, tutti compresi tra le aree boschive dei comuni di Nuoro, Mamoiada e Orani, per questo il campo base che ospiterà temporaneamente gli operatori internazionali, e da dove partiranno le operazioni di spegnimento, è stato individuato negli spazi dell’ex Vivaio dell’agenzia Forestas, nella zona di Su Pinu, dove prossimamente sorgerà la Scuola di formazione del Corpo forestale.