L’olivastro millenario di Luras conquista il terzo posto agli European Tree 2024

“The 3rd place in the European Tree of the Year 2024 goes to The Thousand-year-old Olive Tree of Luras from Italy with 13,933 votes! Congratulations!”

Ecco l’annuncio in inglese: il terzo posto all’European Tree of the year 2024 (albero dell’anno in Europa) va all’ulivo secolare di Luras (Gallura) con 13 mila 933 voti.

Il Patriarca, così come viene chiamato, è il primo albero italiano a posizionarsi dietro al “Tre Weeping Beach of Bayeux”, il faggio piangente di Bayeux in Francia e al vincitore, “Tre Heart of tre Garden” in Polonia che ha totalizzato poco meno di 40mila voti.

L’albero secolare di Luras è considerato uno dei più antichi esemplari di olivastro presenti in Sardegna e tra gli alberi più antichi del mondo con i suoi 4mila anni.