Lo sport per aiutare i progetti umanitari, le imprese di Gabriele Catta: “Sto preparando una nuova sfida”

di Alessandra Piredda

“Ho deciso di abbracciare ogni anno un progetto umanitario perché voglio sensibilizzare l’opinione pubblica con quello che mi riesce meglio, cioè lo sport”. E’ l’obiettivo che si è fissato il 23enne di Monserrato Gabriele Catta conosciuto per le sue imprese sportive, a nuovo o di corsa e oggi alle prese con la preparazione fisica per la nuova sfida prevista per settembre 2025. Un nuovo impegno che Grieiele ha raccontato a Sardiniapost.

“Ho iniziato nel 2022 con 52 chilometri a nuoto in 12 ore. Ho continuato nel 2023 con un nuovo progetto: una maratona per ogni regione d’Italia. Ho dunque visitato tutte le regioni della penisola percorrendo 42 chilometri al giorno, per un totale di 21 maratone”.

Lo scorso anno l’impresa è stata ancora più sfidante per Catta che ha superato il precedente record personale con oltre 100 km a nuoto, senza fermarsi mai, neanche di notte. Partito da Foximanna (Tertenia) l’atleta ha nuotato fino al Poetto di Cagliari per 33 ore (con grande carico di fatica fisica e mentale). La cento chilometri in mare aperto era associata alla raccolta fondi, il cui ricavato (15mila euro) è stato devoluto all’Airc (associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Cosa ricordi di quei momenti?

“La traversata a nuoto è stata un’ impresa difficile soprattutto durante la notte. Ero disorientato per il buio e per il freddo. La mia fidanzata, Alessia Cocco, mi ha aiutato tanto con la logistica, oltre a sostenermi in ogni gara. Sono un preparatore atletico di nuoto, ho le competenze per gestire un’adeguata preparazione ma non faccio tutto da solo. Ho un team di medici che mi segue e mi aiuta a tenere sempre il focus sulla preparazione: senza di loro sarebbe stato impensabile”.

Come mai hai deciso di cimentarti in queste imprese? C’è qualcuno che ti ha ispirato particolarmente?

“È nato tutto da una riflessione sulla vita e sulla malattia del mio adorato nonno Gigi, che non c’è più. Per tanto tempo ha sofferto di leucemia. Io ero legato a lui profondamente. Era un medico parecchio stimato. Queste prove fisiche sono un omaggio alla sua memoria e alla sua bontà e forza. Ho deciso di misurarmi con queste imprese per reagire, per dare una mano alla ricerca con quello che riesco a fare. Sono consapevole che al mondo tante persone soffrono e io vorrei dare il mio piccolo contributo. Per questo sfido me stesso e i miei limiti. Spesso ci poniamo degli obiettivi che sembrano irrealizzabili. Bisogna crederci e lavorare perché possano diventare realtà”.

Ti stai preparando al quarto evento benefico? Quando e dove avrà luogo?

“Mancano cinque mesi e ho già iniziato la preparazione fisica. Mi sta aiutando tanto anche la dottoressa Giovanna Ghiani, specializzata in nutrizione (segue anche la squadra del Cagliari calcio). Partirò da Lisbona e l’obiettivo per il 2025 è quello di fare 21 Ironman che si compongono di 38 chilometri a nuoto, 180 in bicicletta e 42 di corsa, ogni giorno. Sarà un viaggio in giro per l’Europa. Sicuramente passerò per Gibilterra, Siviglia, Valencia, Barcellona, Monaco, Roma, Firenze, Napoli. Concluderò il giro a Cagliari. Lo staff medico si sposterà in camper e mi seguirà in questo mio nuovo itinerario tra terra e mare”.

A chi devolverai questa raccolta fondi?

“Non posso ancora svelare nulla ma andrà a due distinte associazioni. Sono molto felice di questo perché sono due progetti che hanno estremo bisogno di attenzione e solidarietà. Mi sento vivo quando faccio queste cose. La competizione più grande è quella con se stessi. Il mio messaggio vorrei fosse un monito: ognuno nel proprio piccolo può e deve fare qualcosa per aiutare chi è meno fortunato di noi”.