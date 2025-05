Litiga con la mamma e poi l’accoltella, arrestato un 32enne a Oristano

Una lite familiare è sfociata in violenza ieri sera nel quartiere Torangius a Oristano. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici, ha accoltellato la madre al culmine di una discussione. È stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e ora si trova in carcere.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20,30. Una chiamata al 113 ha segnalato una violenta lite in un’abitazione. Quando gli agenti della Squadra Volante sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna in strada, ferita. Secondo quanto ricostruito, era stata appena colpita dal figlio, in preda a un violento stato di agitazione.

Il 32enne, alla vista degli agenti, avrebbe cercato di aggredirli, ma è stato bloccato e immobilizzato. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118: la madre, fortunatamente non in pericolo di vita, è stata trasportata in ospedale dove si trova ora sotto osservazione.

L’uomo è stato invece condotto in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato.