Lite violenta in piazza del Carmine a Cagliari, un ferito. Rafforzati i controlli: sette allontanati

Un’aggressione riaccende l’attenzione sull’area nel centro di Cagliari. Intensificati i controlli: identificate 86 persone e allontanati soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Una lite violenta, un giovane ferito e un nuovo giro di controlli rafforzati. In piazza del Carmine, nel centro di Cagliari, torna alta l’attenzione dopo un episodio che ha coinvolto più persone e richiesto l’intervento dei carabinieri. L’allarme è scattato a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno chiamato il 112 per una lite in corso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile, che ha individuato un giovane di origine algerina con lievi ferite da taglio al polso e alla coscia sinistra.

Secondo quanto riferito dal ragazzo, sarebbe stato aggredito poco prima da tre connazionali, che dopo averlo colpito gli avrebbero sottratto due buste della spesa per poi allontanarsi rapidamente. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Durante i controlli, però, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina, lungo circa 24 centimetri, nascosto tra gli indumenti: per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

L’episodio ha spinto il Comando provinciale dei carabinieri a intensificare i controlli nell’area, già sottoposta a tutela rafforzata con ordinanza prefettizia. Nel corso del fine settimana è stato attuato un servizio straordinario con il coinvolgimento dei militari del Nucleo operativo e Radiomobile e delle stazioni di Cagliari Villanova, Stampace e Sant’Avendrace. Complessivamente sono state identificate 86 persone. I controlli hanno portato anche all’allontanamento immediato dalla piazza di sette uomini, tra i 21 e i 42 anni, originari di Tunisia, Algeria, Gambia, Guinea e Senegal, alcuni senza fissa dimora e altri residenti tra Villacidro, Selargius, San Gavino Monreale e lo stesso capoluogo.