Lavori alla stazione di Cagliari, treni sospesi e bus sostitutivi per due domeniche

Interventi sui binari il 12 e 19 aprile: ecco le tratte coinvolte. Cantieri anche a Macomer ma senza stop alla circolazione.

Domeniche con disagi per chi viaggia in treno nel sud Sardegna. Il 12 e il 19 aprile, dalle 10 alle 14, la circolazione ferroviaria nella stazione di Cagliari subirà modifiche, cancellazioni e variazioni di orario a causa di lavori di manutenzione straordinaria sui binari. Le tratte interessate sono quelle tra Cagliari, Cagliari Elmas e Decimomannu e tra Cagliari, San Gavino e Oristano. Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto un servizio sostitutivo con autobus tra Cagliari e San Gavino, ma con tempi di percorrenza che potrebbero allungarsi in base al traffico stradale.

Non solo: i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori rispetto a quelli dei treni e non sarà possibile trasportare biciclette, monopattini elettrici o animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida. I lavori rientrano in un intervento più ampio che coinvolge anche la stazione di Macomer, dove però non sono previste interruzioni della circolazione ferroviaria.

Da Rfi spiegano che si tratta di manutenzioni che possono essere effettuate solo al raggiungimento di determinate condizioni climatiche: in caso di temperature non idonee, gli interventi potrebbero essere riprogrammati. Il cantiere, del valore di circa 100mila euro, vedrà impegnati complessivamente 24 tra operai e tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici.