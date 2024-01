L’auto finisce fuori strada e si schianta contro un muretto, morto un 52enne in Gallura

Ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada, scontrandosi contro un muretto e ribaltandosi. Ancora sangue lungo le strade della Sardegna, un 52enne, Enrico Fadda ha perso la vita in Gallura.

La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Olbia. L’incidente è avvenuto lungo la statale 427. L’uomo viaggiava a bordo di una utilitaria e, per cause non accertate, ha perso il controllo del veicolo che, dopo una sbandata è finito fuori strada.

L’auto si è scontrata contro un muretto, ribaltandosi. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona si sono accorti dell’incidente e hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono subito arrivati il personale del 118 e i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno estratto l’uomo alla guida dall’auto. Il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’automobilista. Il 52enne, originario del Sulcis, viveva ad Arzachena.