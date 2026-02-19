La ‘turistificazione’ sta ridisegnando gli equilibri di Cagliari: “Costi della vita e degli affitti sempre più alti, ci perdiamo pezzi di città”

Non è (ancora) overtourism come a Venezia, ma la trasformazione turistica della città incide su affitti, commercio e spazi pubblici, accelerando processi di gentrificazione già in atto da tempo



di Andrea Tramonte

Cagliari non è Venezia ma gravita in una soglia di pericolo legata alla sua crescente turistificazione. “Ci sono città in Italia e in Europa messe peggio, anche molto peggio, ma noi non stiamo bene”, sostiene Maurizio Memoli, docente di Geografia urbana in Architettura a Cagliari e attento osservatore del fenomeno in città. Si tratta di un processo che non si manifesta solo nei numeri dei flussi turistici ma incide in modo diretto sulla struttura sociale e urbana, impattando fortemente su equilibri già precari. Del resto le conseguenze dirette e indirette del turismo le viviamo tutti i giorni. Nella difficoltà di trovare case in affitto o in vendita a prezzi accettabili, nel costo della vita che aumenta, nell’espulsione di residenti dal centro, nella trasformazione degli spazi pubblici che sempre più vengono “occupati” da attività legate alla ristorazione e al consumo in generale. Altre dinamiche – già in atto da tempo – invece vengono peggiorate. Cagliari è una città sempre più anziana e questo anche perché i “giovani” a volte non possono permettersi di pagare i costi richiesti per gli alloggi. Non solo gli studenti ma anche chi già lavora. E pianificare una vita nel lungo periodo nel Capoluogo può diventare complicato al di sotto di una certa fascia di reddito.

Il tema della turistificazione è diventato centrale in numerosi centri urbani che hanno vissuto dinamiche in grado di trasformare profondamente le città sul piano sociale, economico e culturale. Basta pensare ai casi più eclatanti come Venezia e Firenze – afflitte da anni dalle problematiche legate all’overtourism – ma anche Roma, Napoli, Palermo e in una certa misura ora anche Cagliari. Il turismo – sostiene per esempio Sarah Gainsforth, studiosa che sui temi della gentrificazione, del diritto alla casa e delle “città Airbnb” ha scritto libri importanti – tende ad arricchire soprattutto chi già possiede risorse e proprietà mentre il resto della cittadinanza – al netto dell’indotto, che comunque andrebbe contestualizzato e valutato con attenzione – ne paga costi sociali, ambientali ed economici. Estrae valore dai territori ma non restituisce i benefici in modo equo. “In generale nel discorso pubblico si auspica che le città possano guadagnare dal turismo ma ci sono condizioni critiche a contorno che destano forte preoccupazione”, spiega Memoli.

Il centro storico negli ultimi anni si è trasformato profondamente. “In base a una nostra ricerca – racconta il docente – a Stampace su 200 unità immobiliari circa una sessantina sono b&b. Ce ne siamo accorti anche solo passeggiando per le strade del quartiere, controllando i citofoni o i lucchetti dove i turisti recuperano le chiavi della struttura”. L’effetto domino è quello di innescare una dinamica al rialzo dei prezzi. “Gli affitti sono aumentati negli ultimi dieci anni fino a 14, 15 euro al metro quadro, mentre prima si fermavano a 10, massimo 11”. Questo cambia in profondità l’anima dei quartieri. “Castello, dove vivo, è in buona sostanza composto da Airbnb – racconta Memoli -. Il quartiere d’inverno è più depresso del solito e ad esempio alcuni bar chiudono perché i turisti non ci sono. Poi d’estate il rione si modifica di nuovo: aumentano i prezzi, aumenta il numero della macchine che circolano e si sente l’impatto del turismo sulla vita quotidiana”. Ogni quartiere ha una sua dinamica. “Villanova ha visto una trasformazione molto veloce dell’abitato – spiega il docente -. Nicola Grauso una quindicina di anni fa ha acquistato numerosi appartamenti spingendoli verso un mercato di fascia alta e questo ha comportato l’inizio dell’espulsione delle classi meno favorite. In generale il quartiere ha perso moltissime attività tradizionali, gli artigiani di via San Giovanni, e gli abitanti più poveri e più anziani sono dovuti andare via. Se Villanova vede anche una gentrificazione di consumo specie serale e notturna, la Marina è sempre più orientata al ‘food’ e ai b&b”.

Negli ultimi anni gli investimenti turistici in città si sono fatti sempre più rilevanti. Cagliari, che fino a poco tempo fa non disponeva di strutture alberghiere di lusso, oggi ospita alcuni hotel 5 stelle come Palazzo Doglio, Palazzo Tirso e Casa Clàt, a cui potrebbero aggiungersene altri nei prossimi anni, tra progetti già annunciati – come lo Scala di Ferro – e nuove strutture previste nell’area portuale. Si tratta di un segnale di cambiamento del posizionamento turistico della città, che punta a intercettare una domanda più orientata verso un’offerta di fascia alta. A questo si affianca una crescita molto più diffusa e capillare di b&b e appartamenti destinati al turismo. Proprio su questo punto Memoli invita a guardare il fenomeno nella sua complessità. “Il grande capitale investe nelle città acquistando numerosi appartamenti per immetterli nel mercato degli affitti brevi – spiega il docente -. Dai dati in nostro possesso risulta come il 60, 70 per cento degli Airbnb siano proprietà di grossi gruppi. Ci sono catene che possiedono anche fino a 5mila appartamenti in diversi paesi, che investono dove si muove il grande trasporto internazionale. C’è una continua finanziarizzazione del mercato delle case e dell’abitare. E cosa resta alla città? Microlavori. Per esempio l’indotto dei sistemi di pulizie. Ma questo non aumenta il lavoro, aumenta il precariato perché la domanda è concentrata nei mesi estivi”.

La questione non è il turismo in sé o l’arrivo di nuove strutture ricettive ma la “governance”, il modello di sviluppo che una città sceglie di adottare e gli strumenti che mette in campo per limitare le esternalità negative. “Sentiamo dire spesso che in Sardegna dovremmo vivere di turismo – ragiona il docente – ma la questione è a quali condizioni, con quali costi e vantaggi. Se siamo in grado di governare il mercato e mettere a freno le speculazioni. Bisogna promuovere politiche abitative inclusive, ci sono città come New York, Lisbona e Parigi che cercano di arginare il fenomeno impedendo la possibilità di affittare il terzo appartamento per affitti brevi turistici ma a residenti con affitti lunghi. Ci sono scelte politiche che possono essere fatte prima che sia troppo tardi. Rischiamo di rimetterci pezzi della nostra città”.

(Foto di Dietrich Steinmetz)