La scomparsa di Karim Aga Khan, lutto cittadino ad Arzachena e Olbia

La morte di Karim Aga Khan tocca profondamente il cuore delle comunità di Arzachena e Olbia. I sindaci Roberto Ragnedda e Settimo Nizzi hanno proclamato il lutto cittadino.

“Addio all’Aga Khan IV, cittadino onorario di Arzachena e padre della Costa Smeralda – scrivono sulla pagina Facebook del Comune di Arzachena -. Il Comune si unisce al cordoglio internazionale per la scomparsa di Sua Altezza l’Aga Khan IV, figura chiave nella storia del nostro territorio e cittadino onorario di Arzachena. Con la sua visione e il suo impegno, trasformò la Costa Smeralda in una delle mete più esclusive del mondo, mantenendo sempre un profondo rispetto per la nostra terra e la nostra comunità. Nel 1962 fondò il Consorzio Costa Smeralda, dando vita a uno sviluppo turistico di qualità che ha portato benessere e opportunità ad Arzachena e alla Gallura. La sua passione per questa terra ha lasciato un’eredità indelebile. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia del nostro Comune, che nel 1965 gli ha conferito la cittadinanza onoraria come segno di riconoscenza per il suo contributo straordinario”. E poi: “Oggi rendiamo omaggio a un uomo che ha creduto nel potenziale della nostra costa e che ha saputo valorizzarla con eleganza e lungimiranza – scrivono – Nel giorno dei suoi funerali il sindaco proclamerà lutto cittadino per poter rendere onore a colui che ha fatto la storia del nostro paese”.

“È un doloroso addio quello al Principe Karim Aga Khan IV – scrive il primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi – . La sua personalità, la dolcezza della sua espressione, il calore delle sue parole, così come la lungimiranza, la forte determinazione a far emergere il nostro territorio nel mondo dell’accoglienza e dello sviluppo del turismo, ci accompagneranno per sempre. Ha sempre dimostrato grande affetto e passione verso la nostra comunità, la nostra terra, il nostro mare e il nostro cielo. Il 5 giugno 2004 abbiamo avuto il privilegio di conferirgli la cittadinanza onoraria della città di Olbia, a sigillo di quanto amore abbiamo sentito e sentiamo per la sua persona. Oggi ci stringiamo con fraterno sentimento di dolore e commozione alla sua famiglia. La salutiamo con rispetto e dolore, sua altezza, con la promessa di onorare la sua memoria facendo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti”.

Sulla pagina Facebook del Consorzio Costa Smeralda il comunicato ufficiale della scomparsa di Karim Aga Khan IV con una sua foto e una sola frase di commento: “Non abbiamo parole. Solo una: Grazie”.