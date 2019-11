Il Key Awards, il prestigioso premio di riferimento nel mondo della comunicazione digitale e degli spot pubblicitari, vede la Sardegna protagonista, grazie al premio vinto dall’agenzia pubblicitaria ‘Relive Communication’, nata a Cagliari sette anni fa’ che ha vinto l’Oscar della pubblicità. Il premio è stato assegnato nella categoria Family Lifestyle&Security per lo spot ‘Il Bello Vince’, prodotto per lo showroom Iter di Ruggeri, con la collaborazione di Luca Ward, una delle voci più note del doppiaggio italiano. La premiazione è avvenuta durante il gran galà al teatro Elfo Puccini di Milano e sul palco è salita tutta la squadra composta da Andrea Iannelli (regista e Co-Founder Relive Communication), Massimo Moi (direttore creativo Relive Communication), Ausilio Camboni (compositore musicale) e Massimiliano Cicu (Ceo e Co-Founder della Relive Communication). “Questo premio – spiega Iannelli – ci dice quanto le competenze e la qualità di una produzione regionale siano competitive nel mondo della pubblicità internazionale. Oggi noi vinciamo anche per tutti coloro che in Sardegna esprimono questo immenso valore”.

Si tratta di uno spot che racconta l’Isola: “L’essenza è esattamente questa: un canto poetico a tutto ciò che rende unico e originale il brand Sardegna. Testo, immagine e voce parlano di bellezza – spiega il direttore creativo Moi – ma non è solo la bellezza onirica della natura o dei nuraghi, bensì è anche quella che produce la nostra isola. Le nostre aziende creano bellezza. E la bellezza vince sul mercato proprio perché fiorisce dall’unicità del nostro territorio”.