La Sardegna è la migliore regione del Sud per il welfare, ma è penultima per la dispersione scolastica

La Sardegna si è classificata nel 2024 al quattordicesimo posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare, confermando il posizionamento del 2023 e distinguendosi come la migliore tra le regioni del Sud.

Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index 2024” – strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire – realizzato da “Welfare, Italia”, Think Tank nato su iniziativa del Gruppo Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti (Teha).

Il Welfare Italia Index è basato su 22 Key Performance Indicator che misurano dimensioni di input (ovvero indicatori di spesa – pubblica e privata – in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio: ad esempio l’ammontare allocato tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l’assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e dimensione di output (ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare: ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).

Riguardo gli indicatori di spesa, la Sardegna ottiene un punteggio di 78,2 su 100, posizionandosi al terzo posto in Italia.

L’isola nel 2024 migliora in due settori importanti: lavoro e istruzione. La Sardegna passa infatti dal terzo al secondo posto per quanto riguarda spesa pubblica per le politiche del lavoro (3,5% del PIL regionale rispetto al 2,6% della media nazionale) e dal dal sesto al quinto posto per spesa pubblica per consumi finali per l’istruzione e la formazione (4,6% del PIL regionale vs 3,6% della media italiana).

Scende però di alcune posizioni, classificandosi al quinto posto (rispetto al secondo del 2023) per spesa in interventi e servizi sociali pro-capite (comunque pari a 282 euro rispetto ai 146 euro della media nazionale) e peggiora anche per contributo medio in forme pensionistiche integrative, passando dal quarto posto al nono posto nel 2024 (pari al 7% del reddito medio regionale sardo, rispetto al dato medio nazionale del 7,8%).

In ambito sanitario, invece, la Sardegna rimane stabile al sesto posto per spesa sanitaria pubblica pro-capite (2.413 euro contro 2.329 euro di media italiana).

Per quanto riguarda gli indicatori strutturali, la Sardegna, con un punteggio pari a 52,9 su 100, si posiziona invece al diciassettesimo posto in Italia.

Tra questi indicatori, la Regione si classifica al diciannovesimo posto per tasso di dispersione scolastica regionale, con il 17,3% degli studenti di scuola secondaria che non riescono a raggiungere il titolo di studio rispetto al 10,5% della media nazionale.

Inoltre, la Sardegna è al ventesimo posto per tasso di part-time femminile involontario (23,4% di lavoratrici con orario ridotto che dichiarano di avere accettato un lavoro part-time in assenza di opportunità di lavoro a tempo pieno, a fronte della media italiana del 15,6%) e per tasso di partecipazione a forme pensionistiche complementari (il 28% dei lavoratori hanno sottoscritto una forma previdenziale complementare a fronte di una media nazionale del 36,9%).

La Sardegna sale all’ottavo posto in classifica (rispetto alla decima posizione dell’anno scorso) per posti asilo nido autorizzati ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni (30,7 rispetto a 26,1 di media nazionale).

La Regione perde due posizioni – passando dal secondo al quarto posto nel 2024 – per l’indice di deprivazione abitativa (dato che misura l’affollamento delle abitazioni come numero di componenti della famiglia per unità di superficie)con 2,3 componenti della famiglia ogni 100 mq, dato comunque inferiorealla media nazionale di 2,5 abitanti.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, infine, l’isola rimane al diciasettesimo posto per quota di giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training chenon lavorano né studiano) con il 22,8% rispetto al 18% di media nazionale, e per tasso di disoccupazione (10,1% contro il 7,7% di media italiana).