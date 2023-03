La redazione di Rai Sardegna sta con la Boccia: “Insinuazioni inaccettabile su vita privata”

Il Comitato di redazione (Cdr) del Tgr Rai Sardegna esprime “ferma condanna per la campagna stampa nei confronti della collega Incoronata Boccia con insinuazioni di tipo sessista di cui è vittima da giorni”. La Boccia è in pole per la conduzione di Agorà Estate su Rai Tre e questa possibilità viene attribuita, secondo certe testate, al rapporto di stima che intercorrerebbe tra la giornalista e l’ex consigliere Rai Giampaolo Rossi, in lizza per diventare direttore generale a Saxa Rubra in quota Fratelli d’Italia.

“Riteniamo inaccettabili e inopportuni i riferimenti alla vita privata della Boccia che è sposata con Ignazio Artizzu, ora capo ufficio stampa del governatore Christian Solinas“, ma anche lui giornalista Rai. “Allo stesso modo – prosegue la nota del Cdr – siamo convinti che l’articolato percorso professionale della collega, in Rai da oltre vent’anni giornalista della Tgr Sardegna, è e sarà garanzia di indipendenza da qualsiasi influenza di tipo politico”.