L’idea di Ugo Cappellacci in Parlamento: “Candidiamo la Sardegna per le Olimpiadi del 2040”

24 Febbraio 2026
Lo dice “con il sorriso, ma non per scherzo” Ugo Cappellacci: “Bene l’entusiasmo di Renzi e bene la visione di lungo periodo, ma se si aprisse una riflessione italiana sul dopo-Milano Cortina, noi una candidatura la mettiamo sul tavolo con serietà: Sardegna 2040“. L’ex presidente della Regione e attuale presidente della Commissione affari sociali della Camera è intervenuto oggi nel dibattito sulle future candidature olimpiche italiane. E ha lanciato la sua proposta: tra 14 anni l’Isola teatro delle competizioni sportive.

“Il modello diffuso di Milano-Cortina dimostra che i grandi eventi possono valorizzare territori ampi, identitari e capaci di raccontare il Paese. Da questo punto di vista la Sardegna ha caratteristiche solide: attrattività internazionale, capacità di accoglienza, clima e una forte identità.  E non partiamo da zero sul fronte dei grandi eventi: la prima regata preliminare della 38ª America’s Cup si terrà a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026. Un appuntamento di rilievo internazionale che conferma la credibilità organizzativa della Sardegna – ha concluso l’esponente di Forza Italia -. Una candidatura olimpica richiede visione, infrastrutture, investimenti e una regia nazionale forte. Proprio per questo bisogna iniziare a pensarci per tempo”.

