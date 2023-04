La neve torna sul Bruncuspina. Cartoline sarde di aprile, ecco il Gennargentu bianco

La primavera stenta a decollare in Sardegna, nonostante siano passate quasi quattro settimane dal solstizio. Con la stagione estiva alle porte e dopo che per Pasqua e Pasquetta c’è già chi ha fatto il primo bagno in mare, sui monti del Gennargentu torna la neve: sul Bruncuspina, la vetta dell’Isola nel territorio di Fonni, il bianco la fa da padrone.

Stamattina, oltre i 1.600 metri, la colonnina di mercurio che segna è scesa a meno due gradi. Dalla mezzanotte ha cominciato a nevicare depositando un manto bianco alto dai 3 ai 4 centimetri. Così sul terreno e sugli alberi. Uno spettacolo immortalato da uno dei pochi abitanti della montagna, oltre 1.600 metri, Tore Moro, le cui foto della neve nell’Isola hanno sempre fatto il giro del web (sua anche l’immagine che pubblichiamo in questo articolo)

Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature sono destinate a salire di un paio di gradi nei prossimi giorni, ma fino a martedì 18 aprile l’aria in Sardegna resta perturbata con correnti di aria fredda: saranno giornate in cui si alterneranno momenti di schiarite a precipitazioni con carattere temporalesco. Temperature vicine ai 2 gradi si registrano nei paesi più alti del Nuorese, sopra quota 800 metri dal livello del mare, e l’aria gelida, sospinta anche dal maestrale che soffia in questi giorni, si sta facendo sentire la notte e nelle prime ore del mattino anche nelle vallate, dove le minime sono lievemente in calo rispetto ai valori del ponte pasquale.