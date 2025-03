La Galleria degli Ulivi, una nuova opera di Giorgio ‘Jorghe’ Casu all’aeroporto di Cagliari-Elmas

Un nuovo murale si aggiunge e completa l’opera di Jorghe, Giorgio Casu, all’Aeroporto di Cagliari: dopo L’Albero della Vita, che accoglie i passeggeri in arrivo dalla stazione ferroviaria, sullo stesso percorso si aggiunge La Galleria degli Ulivi. Lo comunica lo stesso Giorgio CAsu in un video pubblicato sulla pagina Facebook dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas.

“Lungo il viadotto, i viaggiatori sono accompagnati da una copertura dipinta che si estende per 100 metri, trasformando il tragitto in un’esperienza artistica unica – si legge sul social – Jorghe è un artista sardo di fama internazionale che ha fatto della sua creatività un simbolo della Sardegna. Dopo aver conquistato New York con opere come The Owl, esposto a Times Square, e aver lasciato il segno allo Stadio Amsicora con l’iconico murale di Gigi Riva, firma così un altro capolavoro dedicato a tutti i viaggiatori in partenza e in arrivo in Sardegna”.