La dea bendata bacia Quartu San’Elena. Due 50enni, marito e moglie, hanno acquistato un Gratta e Vinci da cinque euro e hanno vinto cinquecentomila mila euro, il premio più alto previsto da quel tipo di tagliando. La vincita è avvenuta nella tabaccheria di via Porcu gestita dai fratelli Mattia e Nicola Frongia. “Il biglietto è stato comprato ieri sera alle 19 – racconta Mattia Frongia – un tagliando ‘Miliardario’ da cinque euro, ma il biglietto non è stato ‘grattato’ qui in tabaccheria, solo questa mattina i vincitori sono tornati per una verifica”. I due probabilmente pensavano di poter prenotare in tabaccheria l’incasso della vincita. “Abbiamo verificato il biglietto che è risultato vincente e poi ho fornito loro tutte le informazioni per incassarlo – afferma ancora Mattia Frongia – anche quando ho detto loro che avevano vinto cinquecentomila mila euro hanno gioito in maniera composta. Sono persone tranquille, nostri clienti abituali. Non sono giocatori incalliti. Vengono ogni tanto a comprare le sigarette e qualche volta comprano un biglietto. Siamo molto felici per loro e gli facciamo i nostri migliori auguri”. Non è la prima volta che la tabaccheria dei fratelli Frongia viene baciata dalla fortuna. “Lo scorso anno in questo periodo erano stati vinti altri cinquecentomila mila euro – racconta Mattia – l’anno prima ne erano stati vinti centomila”.