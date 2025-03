La copertura vaccinale in Sardegna è tra le più basse in Italia: ecco tutti i dati

La copertura vaccinale per i bambini in Sardegna supera il 90%, ma con il 91,82% si posiziona tra le più basse d’Italia. Peggio dell’Isola, per la vaccinazione contro la polio entro i 24 mesi, figurano solo la Provincia autonoma di Bolzano (85%), la Sicilia (89%) e la Puglia (90%). La Sardegna è tra le ultime anche per altre vaccinazioni obbligatorie come difterite, tetano, pertosse, epatite, morbillo, parotite e rosolia. La situazione migliora leggermente per il meningococco, ma quando si considerano le vaccinazioni a 36 mesi, la Sicilia e la Puglia superano l’Isola in tutte le categorie, inclusa polio, difterite, pertosse, epatite, morbillo, parotite e rosolia.

Questi sono i dati delle vaccinazioni pediatriche pubblicati dal ministero della Salute riportati dall’Ansa, elaborati sulla base delle informazioni fornite dalle regioni. Sardegna risulta sotto la media nazionale anche per le vaccinazioni a 5-6 anni, soprattutto per polio, difterite, tetano e parotite. Tuttavia, per il morbillo, la regione si distingue positivamente con il 79%, a fronte del 73% nazionale.

Un dato preoccupante riguarda la copertura vaccinale a 18 anni, dove la Sardegna risulta inferiore alla media nazionale in tutte le categorie. Come negli anni precedenti, anche nel 2023 si registrano significative differenze tra le regioni. In particolare, la copertura contro la polio a 24 mesi supera il 95% in tredici regioni, tra cui Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Campania. Le altre regioni si attestano tra il 90% e il 95%, con l’eccezione di Bolzano che si ferma al 85,28%.