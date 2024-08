Cagliari si prepara ad accogliere la reliquia di Sant’Agostino

Tutto pronto a Cagliari per accogliere la reliquia di Sant’Agostino, vescovo e dottore della chiesa, in occasione del XIII centenario della traslazione delle sue spoglie da Cagliari a Pavia.

Il reliquiario è dono della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna alla diocesi di Cagliari ed è stato realizzato dall’argentiere cagliaritano, Pierandrea Carta. Verrà custodito nel Museo diocesano accanto agli abiti tradizionalmente attribuiti a Sant’Agostino.

La sera del 28 agosto, memoria liturgica del Santo, alle 19 si terrà la consegna ufficiale della reliquia e la processione che, dalla Cattedrale si snoderà verso la chiesa dedicata al vescovo di Ippona (Itinerario: Cattedrale, via Canelles, via s. Giuseppe, via Università, via Spano, via Manno, via Baylle 80.), dove l’arcivescovo Giuseppe Baturi presiederà la santa Messa.

L’evento è arricchito anche da due iniziative culturali. La Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, in collaborazione con la Diocesi e con il patrocinio del Comune di Cagliari, propone un convegno in due sessioni dal tema “Sant’Agostino e la Sardegna“. Il primo momento è fissato per il pomeriggio di martedì 27 agosto a partire dalle 16.30, presso il Palazzo Viceregio.

A coordinare i lavori, che prevedono l’introduzione dell’Arcivescovo, sarà la professoressa Luisa D’Arienzo, presidente della Deputazione. Seguiranno gli interventi di Josef Sciberras, postulatore generale dell’ordine agostiniano, di Attilio Mastino, Aldo Sari, Luisa D’Arienzo e Giampaolo Mele. La seconda sessione sarà mercoledì 28 agosto, sempre a partire dalle 16.30, con gli interventi di Davide Piras, Mauro Dadea, Giorgia Campus, Paola Meloni, Lucia Siddi, Giovanna Granata e Silvia Seruis.

Martedì 27 agosto alle 20.30, presso la chiesa di Sant’Agostino si terrà un concerto dell’Orchestra da Camera “Wendt” che, sotto la guida del maestro don Raimondo Mameli, eseguirà «Die Kunst der Fuge» (Bwv 1080), di Johann Sebastian Bach.