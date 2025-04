La Asl di Oristano cerca un pediatra per il distretto Ghilarza-Bosa: primo bando andato deserto, in campo soluzioni temporanee

La direzione generale della Asl 5 di Oristano corre ai ripari per rispondere alla cronica carenza di pediatri nelle zone interne dell’isola. In particolare, si guarda con attenzione alle necessità delle famiglie del distretto di Ghilarza-Bosa, rimaste senza un pediatra di libera scelta dopo il pensionamento della dottoressa Maria Rosaria Puddu, incarico che è andato deserto nonostante la pubblicazione di un bando.

Per garantire comunque l’assistenza ai più piccoli, la Asl ha deciso di replicare il modello sperimentato con successo nel distretto di Oristano, attivando un servizio di specialistica ambulatoriale in pediatria, con un medico a disposizione dei genitori privi di assistenza pediatrica per i propri figli.

In quest’ottica, Ares Sardegna, su richiesta dell’azienda sanitaria oristanese, ha pubblicato un bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio di 30 ore settimanali nella branca della pediatria. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro venerdì 25 aprile, e la documentazione è disponibile online. “Purtroppo, il bando per la sostituzione della pediatra di libera scelta è andato deserto”, ha spiegato il direttore socio-sanitario della Asl 5, dott. Alessandro Baccoli. “Abbiamo quindi scelto di attivare questo servizio alternativo, già collaudato a Oristano, dove ha dimostrato la sua efficacia e utilità per le famiglie”.

Nell’attesa dell’avvio del nuovo servizio, le famiglie del distretto possono rivolgersi a due alternative:

Il dottor Rossano Putzu , pediatra di Bosa, accoglierà bambini anche al di fuori del proprio ambito territoriale, fino al raggiungimento del numero massimo consentito dalla normativa.

, pediatra di Bosa, accoglierà bambini anche al di fuori del proprio ambito territoriale, fino al raggiungimento del numero massimo consentito dalla normativa. Oppure è possibile accedere al poliambulatorio di Oristano (via Michele Pira), dove è già attivo il servizio ambulatoriale di pediatria, affidato alla dottoressa Dina Fantasia, disponibile dal lunedì al venerdì.

Per prenotare una consulenza con la dottoressa Fantasia, i genitori possono chiamare il numero 348 7987866, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.