“Investi il tuo tempo in un libro e non nelle slot”: al via campagna contro il gioco d’azzardo a Sassari

Oltre 3,7 miliardi di euro. È quanto i sardi hanno speso nel 2023 in gioco d’azzardo, tra slot machine, app di poker e giochi, scommesse e lotterie. Tutte attività legali ma che in alcuni casi portano a sviluppare una vera e propria dipendenza, alla stregua di una droga, con tutte le conseguenze distruttive che comporta sulla persona coinvolta, psichiche, sociali ed economiche, e sui suoi affetti. Per questo il Comune di Sassari, con la Polizia locale in prima linea, supporta una campagna di sensibilizzazione che coinvolge i locali pubblici cittadini. “Investi il tuo tempo in un libro e non nelle slot” è lo slogan dell’iniziativa portata avanti dal Comando di via Carlo Felice, a cui ha già aderito una ventina di locali in tutto il territorio comunale.

All’ingresso di questi esercizi sarà presente una vetrofania offerta dalla Polizia locale che testimonia l’impegno sociale di quell’attività commerciale contro la ludopatia. Inoltre la Polizia locale è disponibile a donare libri ai bar che hanno scelto di rinunciare agli introiti legati alle slot e ai video poker, in modo che questi possano facilmente creare – se lo desiderano – uno spazio dedicato alla lettura e allo scambio di libri. La vetrofania nelle vetrine, con la scritta “No slot” che tindica la scelta etica del locale, potrà essere uno stimolo per altre attività a unirsi alla campagna e allo stesso tempo dà la possibilità alle persone di scegliere consapevolmente dove fermarsi per una consumazione.

La simbolica inaugurazione dell’iniziativa è avvenuta ieri alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e del comandante Gianni Serra nel bar aperto da poco al centro storico, negli spazi dell’ex cinema Quattro Colonne: una delle attività che ha detto No al gioco d’azzardo. Qui è stata organizzata una piccola libreria, che conta già una quarantina di testi tutti donati dalla Polizia locale.

Secondo il report della fondazione Isscon di Federconsumatori nazionale in collaborazione con Cgil, pubblicati alla fine del 2024, la spesa per il gioco d’azzardo è in continuo aumento, sia a livello nazionale sia locale: nel 2022 in Sardegna era di 2,1 miliardi di euro, per passare a 3,7 miliardi di euro nel 2023. Gli stessi studiosi stimano che nel 2025 potrebbe pareggiare la spesa per gli alimenti. Sempre secondo il report, a Sassari l’importo pro capite è pari a 1.973 euro l’anno.

Ecco il poster con la campagna contro la ludopatia che può essere scaricato e stampato.