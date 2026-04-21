Infanzia, chi è la nuova Garante regionale: la presentazione in Consiglio

Magistrata dal 1984, Cau porta nel nuovo incarico una lunga esperienza maturata alla Procura per i minori di Cagliari.

“Le emergenze nel mondo dell’infanzia sono specifiche nel territorio sardo e riguardano la necessità di rafforzare in modo deciso tutta l’assistenza sanitaria, dalla clinica di neuropsichiatria in giù ai servizi territoriali. Servizi che richiedono necessariamente una specifica attenzione per i minori. Va ripensata la condizione esistenziale del minore, la sua posizione all’interno della società, vanno ripristinati gli equilibri tra adulti e ragazzi”. Con queste parole la nuova garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna, Anna Cau, si è presentata ai giornalisti dopo la nomina avvenuta il 2 aprile da parte del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

Magistrata dal 1984, Cau porta nel nuovo incarico una lunga esperienza maturata alla Procura per i minori di Cagliari. Dopo gli inizi come pretore a Sanluri tra il 1985 e il 1989, è stata sostituto procuratore a Cagliari fino al 1995, quindi giudice penale e civile al Tribunale del capoluogo. Dal 2002 al 2015 ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore alla Procura minorile, poi guidata come procuratore della Repubblica fino alle dimissioni nel giugno 2025.

“Nello svolgimento del mio lavoro ho sempre agito con l’idea della necessità costituzionale del rispetto delle persone e delle istituzioni – ha sottolineato – e, conseguentemente, del mio dovere, in qualità di pubblico funzionario, di esercitare le mie competenze in modo da garantire lo scopo dell’intervento. Ho svolto la mia attività praticando le necessarie capacità di ascolto, il rispetto dei diversi ruoli, la disponibilità alla collaborazione interistituzionale”. La nuova garante ha già avviato una serie di interlocuzioni con i soggetti coinvolti nel mondo minorile: “È un ascolto e un confronto assolutamente necessario, perché sulla base dell’esito vedrò quali sono i punti più rilevanti, le priorità da perseguire in questo lavoro”.

“L’esperienza maturata dalla dottoressa Cau in decenni alla Procura minorile di Cagliari – ha sottolineato Comandini – rappresenta una garanzia, non solo per la conoscenza della normativa e la gestione dei casi, ma anche per la capacità di lavorare in chiave preventiva insieme a scuole, associazioni e istituzioni, promuovendo iniziative concrete a favore dei giovani”.