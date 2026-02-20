“Indignati e preoccupati, i lavori sul ponte fermi da anni”, il sindaco di Villaputzu annuncia mobilitazione pubblica

Il ponte sul Flumendosa è chiuso dal 2003 con gravi disagi per il territorio

“L’amministrazione comunale di Villaputzu esprime profonda indignazione e forte preoccupazione per l’ennesimo slittamento in merito alla risoluzione del contratto con l’azienda che attualmente è aggiudicataria dei lavori sul ponte di ferro. Lavori che di fatto non sono mai iniziati, e che, alla luce delle risposte date in questi ultimissimi giorni, tarderanno ancora ad iniziare – osserva il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, annunciando la nuova mobilitazione sui social e chiamando a raccolta tutto il Sarrabus – Crediamo di aver dato a tutti i soggetti coinvolti, enti, impresa, progettisti e direzione lavori sufficiente tempo per prendere in mano la situazione e dare risposte, comprendiamo la complessità delle questioni tecnico-giuridiche legate ad un appalto come questo, così come comprendiamo che l’avvicendamento tra la Provincia del Sud Sardegna e la Città Metropolitana ha comportato un ulteriore aggravio di queste complessità; per questi motivi abbiamo concesso fiducia, e continueremo a farlo, confidando in una risoluzione contrattuale che ormai crediamo imprescindibile per un reale avvio dei lavori”.

Il primo cittadino annuncia quindi una nuova mobilitazione pubblica, a distanza di quasi 2 anni e mezzo dalla precedente, per protestare contro lo stop ai lavori sul ponte di ferro sulla ex 125. L’appuntamento è per il prossimo 6 marzo.

La struttura che passa sopra il Flumendosa è chiusa dal dicembre 2023 per rischio crollo, ma l’intervento di ripristino è oggi fermo. E con le piogge delle settimane scorse, il passaggio è impraticabile con la conseguenza che chi deve raggiungere Muravera o andare verso Cagliari deve tornare indietro sino al bivio per Quirra con un percorso di 20 chilometri in più in più.



“In questi anni di estremo disagio, crediamo di non aver mai fatto mancare la collaborazione, facendoci carico di trovare soluzioni e prendendo in mano grandi responsabilità – sottolinea ancora il sindaco Porcu. – Soprattutto negli ultimi mesi, con il nuovo soggetto gestore, abbiamo mantenuto un dialogo costante e costruttivo, purtroppo queste ultime notizie non vanno nella direzione auspicata e richiesta dalla nostra comunità – sostiene – Il fatto che l’azienda aggiudicataria non sia in grado di portare a termine l’opera è sotto gli occhi di tutti, sin dal primo momento, è quindi necessario affidare i lavori ad altri, farlo in tempi estremamente rapidi e garantendo cronoprogrammi certi, che prevedano tempi di conclusione lavori inferiori a quelli inizialmente previsti, anche garantendo turnazioni notturne e procedure di eccezionalità che rispondano all’estrema emergenza che stiamo vivendo”.