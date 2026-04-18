Inclusione e lavoro nel Sarcidano e nella Barbagia di Seulo, al via progetto rivolto a persone con disabilità

18 Aprile 2026
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0
0
0

Il progetto prevede l’attivazione di circa 30 destinatari che seguiranno percorsi di presa in carico e orientamento.

Percorsi di inclusione socio-lavorativa per persone con disabilità, con l’obiettivo di rafforzare autonomia e accesso al lavoro nei territori interni: è il cuore del progetto Sbs – sostenibilità, benessere e sviluppo, promosso dal Plus Sarcidano Barbagia di Seulo nell’ambito dell’avviso Includis 2024.

L’iniziativa, finanziata dal Pr Sardegna Fse+ 2021–2027, sarà presentata lunedì 20 aprile alle 10.30 al centro sociale Monsignor Sanna di Isili, in un incontro che coinvolgerà istituzioni, servizi territoriali, enti del terzo settore, imprese e cittadini. Il programma prevede, oltre ai saluti istituzionali, la presentazione dell’avviso Includis 2024 e del progetto Sbs, insieme a testimonianze di esperienze inclusive già attivate nel territorio.

Il progetto prevede l’attivazione di circa 30 destinatari che seguiranno percorsi di presa in carico e orientamento. Per 15 di loro è previsto anche un tirocinio della durata compresa tra 12 e 18 mesi presso aziende del territorio. Parallelamente è stata disposta la riapertura dei termini per la partecipazione, offrendo una nuova opportunità a persone con disabilità di intraprendere percorsi personalizzati che includono orientamento, accompagnamento educativo e tirocini retribuiti presso realtà locali.

Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it

Care lettrici e cari lettori,
Sardinia Post è sempre stato un giornale gratuito. E lo sarà anche in futuro. Non smetteremo di raccontare quello che gli altri non dicono e non scrivono. E lo faremo sempre sette giorni su sette, nella maniera più accurata possibile. Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di denuncia. Un giornalismo libero da censure.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:

Informativa privacy Sardiniapost

Related Posts
Total
0
Share
0
0
0
0
0