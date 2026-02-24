Incidenti stradali, Sardegna prima in Italia per mortalità: 113 vittime nel 2024

Comandini e Zedda: “Servono più prevenzione e mobilità sicura”



Nel 2024 in Sardegna si sono registrati 3.583 incidenti stradali con lesioni, che hanno provocato 113 morti e 4.908 feriti. Nella sola provincia di Cagliari i sinistri sono stati 1.029, con 23 vittime e 1.322 feriti. L’indice di mortalità regionale si attesta a 3,2 morti ogni 100 incidenti, un dato nettamente superiore alla media nazionale, che nel 2024 è pari a circa 1,7 morti ogni 100 sinistri. Un valore che colloca la Sardegna ai vertici della classifica italiana per gravità degli incidenti, risultando la regione con il tasso di mortalità più elevato nel confronto nazionale.

Pesante anche il costo sociale: nel 2024 supera i 18 miliardi di euro in Italia e raggiunge i 471 milioni di euro in Sardegna. I dati sono stati illustrati al Liceo “Leon Battista Alberti” di Cagliari in occasione della prima tappa della nuova edizione di Street Rules, progetto educativo dedicato alla sicurezza stradale ideato da Fondazione Unipolis e dai Consigli regionali Unipol (Cru). L’aula magna era gremita di studenti, principali destinatari del messaggio di prevenzione.

Il calendario proseguirà nei prossimi giorni con appuntamenti a Oristano (25 febbraio), Nuoro (26 e 27 febbraio), Sassari (11 marzo), Alghero (12 marzo) e Olbia (13 marzo). La giornata è stata anche l’occasione per il lancio ufficiale della Nepo App, applicazione ideata dall’associazione giovanile nuorese AdessoBasta e realizzata in collaborazione con Unipoltech, presentata in anteprima in Sardegna. L’app consente agli utenti di segnalare pericoli e criticità della rete stradale, contribuendo alla creazione di una mappa condivisa.

“Anche questo 2026 è iniziato con tragici incidenti mortali sulle nostre strade – ha dichiarato Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale –. Come istituzioni dobbiamo e possiamo fare ancora tanto sul fronte della sicurezza, ma è fondamentale lavorare soprattutto con i più giovani sulla prevenzione, sull’attenzione alla guida e sul rispetto del Codice della strada”.

Sulla stessa linea il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: “Gli incidenti stradali in Sardegna comportano ogni anno una spesa sociale enorme. È necessario investire maggiormente sulla mobilità sostenibile e sul trasporto sicuro. Ogni città che sceglie questa direzione registra una diminuzione dei costi sanitari e un aumento della qualità della vita. Un solo incidente in meno significa non solo meno dolore per le famiglie, ma anche risparmi importanti per la sanità pubblica”.

