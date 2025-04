Incidente lungo la statale 128 a Senorbì, muore una ragazza di 20 anni

Ancora sangue lungo le strade della Sardegna, questa volta teatro della tragedia è stata la statale 128 a Senorbì. Una ragazza di circa 20 anni ha perso la vita.

La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. L’incidente, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è avvenuto poco dopo l’una. L’auto condotta dalla giovane arrivata all’altezza del chilometro 20,700, per cause non accertate, sarebbe finita fuori strada entrando nella rotonda che conduce a Selegas.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona si sono accorti dell’incidente e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118. Purtroppo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

[Foto d’archivio]

Notizia in aggiornamento