Incidente a San Giovanni Suergiu, scontro tra due auto: c’è un morto

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina al chilometro 8,700 della Strada Statale 126 Sud Occidentale Sarda, causando la morte di una persona e il ferimento di altre.

L’incidente ha coinvolto due veicoli: un Suv e una Fiat Panda. A seguito dell’impatto, entrambi i mezzi sono finiti fuori strada. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare dalle lamiere il conducente della Panda, un uomo di 70 anni. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli occupanti del Suv hanno riportato ferite, ma non sono in pericolo di vita.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico sulla statale, dove sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas per ripristinare la viabilità.