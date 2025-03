Incendio nella cucina di una casa a Oristano: ustionata una donna di 98 anni

Una casa danneggiata e una anziana trasportata in ospedale con lievi ustioni. E’ il bilancio dell’incendio divampato durante la notte in una abitazione a Oristano. Trasportata in ospedale con lievi ustioni una donna di 98 anni.

Le cause del rogo non sono state ancora del tutto accertate, sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’incendio si è sviluppato all’interno della cucina di una abitazione di via Sardegna. Probabilmente l’anziana stava preparando qualche alimento, oppure si è avvicinata ai fornelli quando è stata investita da una fiammata.

E’ subito scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Nel giro di breve tempo i pompieri hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. L’anziana è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

[Foto d’archivio]