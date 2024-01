Incendio in abitazione a Nuoro: due persone ferite e palazzina evacuata

Due persone sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato durante in una palazzina di via Einaudi a Nuoro. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, sono divampate alle 3,40 in un appartamento al primo piano di in un condominio.

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e le ambulanze del 118. Le due persone che si trovavano in casa sono state soccorse e affidate alle cure dei medici del 118: secondo quanto si apprende ha riportato alcune ferite da ustione, una è rimasta lievemente intossicata.

La palazzina dove vivono quattro famiglie è stata evacuata in via precauzionale. Ancora da quantificare i danni, da stabilire anche le cause del rogo.